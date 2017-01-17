الحضري يستعد لكسر رقم حسام حسن في نهائيات افريقيا

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 17 January 2017 - 14:34 pm

من المتوقع أن يكسر حارس المنتخب المصري الأول لكرة القدم عصام الحضري الرقم القياسي لأكبر لاعب في تاريخ بطولة الأمم الأفريقية اذا ما شاكر في مباراة مصر الأولى في أمم أفريقيا اليوم أمام مالي في بورجنتي بالجابون .



ويشارك الحضري في نهائيات الأمم الافريقية بعدما أتم عامه الـ44 يوم الأحد الماضي حيث سبق له الفوز بالبطولة بمصر في 2006، ثم في 2008 و2010 ، وكان أيضاً عضواً في الفريق الفائز ببطولة 1998 في بوركينا فاسو .



ويسعى الحضري للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا وهو في سن الـ 45 لكسر الرقم القياسي للحارس الكولومبي فريد موندراجون الذي يحمل الرقم القياسي بعدما شارك في كأس العالم 2014 مكملاً عامه الـ43 مباشرة.





وسيكون الحضري الذي وصفه مدربه السابق في نادي وادي دجلة القاهري باتريس كارترون بأنه "شخص بعقلية إستثنائية وأسلوب حياة ونظام غذائي استثنائي" مهيئاً ايضاً لكسر الرقم السابق لمواطنه حسام حسن الذي لعب في سن 39 عاماًن 5 أشهر و24 يوم في كأس الأمم 2006.