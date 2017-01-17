مصر تواجه مالي اليوم .. الفراعنة يبدأون مشوراً جديداً مع "ماما آفريكا"

الرياض ــ ياسر مختار | Tuesday, 17 January 2017 - 15:02 pm

يسعى المنتخب المصري الأول لكرة القدم لعودة مثالية إلى بطولة الأمم الأفريقية يؤكد بها أحقيته بالرقم القياسي في الفوز بسبعة ألقاب سابقة ، ذلك عندما يواجه نظيره المالي في المجموعة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء في بور جانتي بالغابون .





ويبدو الفراعنة مصممون على ترجمة عودتهم إلى كأس الأمم الأفريقية بعد غيابهم لثلاث دورات متتالية بالفوز على مالي ووضع قدمهم في الدور الثاني مبكراً وعدم ترك المجال لمنافستهم الرئيسية في المجموعة غانا التي ستفتتح لقاءات المجموعة اليوم بلقاء منتخب يوغندا على أمل الفوز بلقب خامس .





مشوار المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالجابون جاء مميزاً حيث تصدر مجموعته السابعة دون أي هزيمة وتأهل للبطولة على حساب نيجيريا ، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المنتخب في تصفيات كأس العالم 2018 إذ يتصدر الفراعنة مجموعتهم حالياً بست نقاط من فوزين في مباراتين ، متقدمين على أوغندا (4 نقاط) وغانا (نقطة واحدة)، والكونغو (0).





وتخوض مصر النهائيات هذه المرة تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي سبق له أن اختير كأفضل مدرب في الدوري الإسباني عندما كان مدرباً لفريق مايوركا (1999) لكنها حتماً ستفتقد سحر المعلم حسن شحاتة الذي فاز مع المنتخب المصري بآخر ثلاث بطولات أفريقية .



اعتمد كوبر على جيل شاب في معظمه ويضم محترفين في الخارج أبرزهم لاعب وسط فريق روما الإيطالي محمد صلاح (24 عاما) الذي يعلق المصريون آمالا كبيرة على مهارته كما سيكون بجانبه آخرون مثل محمد النني (24 عاما) لاعب أرسنال الإنكليزي، ورمضان صبحي (19 عاما) لاعب ستوك سيتي وأحمد المحمدي (29 عاما) قائد هال سيتي، ومحمود عبدالمنعم “كهربا” (22 عاما) لاعب اتحاد جدة السعودي .



ويخشى كوبر من البنية الجسمانية القوية للاعبي مالي التي حققت نتائج لافتة في التصفيات وتصدرت المجموعة الثالثة أمام بنين وغينيا الاستوائية وجنوب السودان ، لكن تميز كوبر باحترام الخصوم ربما مهد له طريق الفوز في مباراته الافتتاحية اليوم.



وعبر عدد من لاعبي المنتخب المصري استعدادهم للمباراة حيث تمنى إبراهيم صلاح لاعب الوسط أن تكون المباراة أول ظهور له في أمم أفريقيا.