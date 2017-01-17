أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه القيصومة، عند الساعة الـ٦:١٠ من مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الدور الـ ٣٢ م