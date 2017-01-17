رسمياً.. عمر خربين هلالياً
الرياض - الرياضية | Tuesday, 17 January 2017 - 23:44 pm
أعلنت إدارة نادي الظفرة الإماراتي اليوم الثلاثاء، عن موافقتها النهائية على انتقال لاعب الفريق السوري عمر خربين إلى صفوف نادي الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وذكر النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الظفرة والهلال يكملان قبل قليل إجراءات إنتقال عمر خربين إلى الهلال على سبيل أعارة حتى نهاية الموسم 2017-2016".
وجاء تعاقد الهلال مع المهاجم السوري عمر خربين بناء على توصية المدير الفني للفريق الهلالي الأرجنتيني رامون دياز.