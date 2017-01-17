مصر تستهل عودتها لأمم افريقيا بتعادل سلبي مخيب مع مالي

بور جونتي - (د ب أ) | Wednesday, 18 January 2017 - 00:02 am

حسم التعادل السلبي مباراة المنتخب المصري مع نظيره مالي اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الجابون.





وجاءت المباراة متوسطة المستوى وشهدت ثلاث فرص محققة لكل فريق، حيث أهدر مروان محسن فرصتين لمصر كما أهدر محمد النني فرصة أخرى للفراعنة، وفي الجانب الاخر أهدر موسى ماريجا فرصتين خطيرتين لمالي كما أهدر مولا واجي فرصة أخرى للفريق.





ومدد منتخب الفراعنة رقمه القياسي بعدما خاض اليوم مباراته رقم عشرين على التوالي في النهائيات دون تعرضه لأي هزيمة، حيث ترجع أخر خسارة للفريق إلى نسخة عام 2004 في تونس حين خسر الفريق 1 / 2 أمام الجزائر.





وشهدت المباراة أيضا تحطيم عصام الحضري (44 عاما) حارس وادي دجلة المصري رقما قياسيا بعدما أصبح اللاعب الأكبر سنا الذي يشارك في البطولة الافريقية، وذلك بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 25 على حساب أحمد شناوي الذي تعرض للإصابة.