العين الإماراتي يقرر إيقاف إجراءات قيد مهاجمه الجديد بولي

الرياض- الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 01:03 am

أعلن نادي العين رسمياً إيقاف إجراءات قيد لاعبه الجديد بولي يانيك، وذلك قبل مرور 48 ساعة من تقديم المهاجم العاجي لوسائل الإعلام، وجاء ذلك في بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.





وقال محمد عبيد "حماد"، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف: "إن قرار إيقاف الإجراءات الخاصة بتسجيل المهاجم العاجي، جاء بسبب المطالب غير المنطقية التي تلقاها النادي مساء اليوم من آنجي الروسي واللاعب والمتمثلة في امتيازات إضافية الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه في العقد المبرم بيننا".



وزاد: تفاجأنا بمطالب النادي الروسي، بعد انخراط اللاعب في تدريبات الفريق اليوم، حيث أظهر ناديه رغبته في إضافة بنود غير مدرجة بالاتفاقية المبرمة يوم أمس وبرغم أن النادي يملك حق الرفض ووضع الجميع أمام الأمر الواقع إلا أن مجلس الإدارة ارتأى اتخاذ قرار تبديل اللاعب لمصلحة الفريق.



وأكمل: نرفض أن يكون العين موضوعاً للمساومة، خصوصاً بعد المساعي التي أظهرها اللاعب في الإخلال بالاتفاق، في محاولة لاستغلال الظروف الخاصة بالمساحة الزمنية القصيرة التي تفصلنا عن إغلاق باب الانتقالات الشتوية، ونؤكد تمسكنا بقيم ومبادئ النادي في التعامل مع الجميع دون تمييز، والأندية الكبيرة لا يمكن ان تتوقف على لاعب بعينه مهما كانت قيمته.



وأردف: سيكشف النادي خلال الساعات القادمة لوسائل الإعلام وجماهيره عن المهاجم الجديد الذي من المقرر أن يخوض مع الفريق تحدياته المرتقبة على الصعيدين المحلي والقاري حتى نهاية الموسم الكروي الحالي".