تدشين أول توربين سعودي لتوليد الطاقة

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 00:00 am

أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس الثلاثاء، تدشين أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بالمملكة، بالقرب من الحدود الأردنية.

وأوضح عبدالكريم الغامدي، المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة بالوكالة، في بيان له أمس، أنه تم “تشغيل أول توربين لتوليد الطاقة من الرياح، يمثل نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في المملكة، تقودها أرامكو بالتعاون مع شركائها”.

وتسلمت أرامكو السعودية مؤخراً، باكورة توربينات للرياح طورتها شركة جنرال إلكتريك، إيذاناً بتحقيق إنجاز تاريخي على أرض المملكة في مجال الطاقة المتجددة، إذ من المقرر أن توفر توربينات الرياح، وهي من طراز 75ر2 120-، الطاقة الكهربائية لمركز توزيع المنتجات البترولية، العائد لأرامكو السعودية في مدينة طريف، شمال غربي المملكة، على مدى أكثر من 20 عاماً.