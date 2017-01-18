ريما تعود إلى الشاشة بعد علاج 18 شهراً

دبي ـ الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 00:00 am

بعد غياب استمر عاماً ونصف العام، طلّت الصحافية اللبنانية ريما مكتبي، مذيعة قناة العربية على الشاشة أمس الأول، وتألّقت في ظهورها بعد عودتها من رحلة علاجية.

وأرغم العلاج المذيعة المميزة على عدم تقديم نشرات الأخبار لتأثر حبالها الصوتية. وكتبت ريما من خلال حسابها عبر "تويتر": "‏عدتُ إلى عملي على الشاشة بعد غياب عام ونصف العام بسبب المرض. أشكر ربي لنعمه الكثيرة، وعائلتي وأصدقائي وزملائي والأطباء المشرفين، وكل من سأل عني".