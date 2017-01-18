القوانين تبعد الخليف عن المنتخب

الرياض ـ سلطان العتيبي | Wednesday, 18 January 2017 - 01:58 am

بيّن مصدر في إدارة المنتخبات السعودية، أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وراء عدم ضم أيمن الخليف لاعب الأهلي إلى قائمة الأخضر الشاب، المشاركة في بطولة أنطاليا الدولية.

وذكر لـ"الرياضية" المصدر، أن مشاركة اللاعب مع الفريق الأول في النادي الأهلي، تمنعهم من ضمه للمنتخب، كما في لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الدولي، يمنع ضم اللاعبين الدوليين في أوقات بعيدة عن أيام "فيفا"، التي يتوقف من خلالها اللعب في البطولات المحلية، ويكون التركيز على المشاركات الدولية مع المنتخبات.