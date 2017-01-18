خليجي 23 في ديسمبر

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 18 January 2017 - 00:00 am

اقترحت لجنة الطوارئ بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، إقامة دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين في دولة قطر، خلال الفترة من 22 ديسمبر وحتى 5 يناير المقبلين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد في الدوحة.

وحضر الاجتماع مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكـــرة القــدم، والدكتــور حميـــد الشيباني رئيس لجنة المسابقات، وعضـــــــو لجنــة الطـــوارئ، وجاسم الرميح أمين عام الاتحاد.

ومنحت اللجنــة الكويــت مهلــــــــة؛ لتتجاوز مأزق إيقافها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل اتخاذ قرار مشاركتــها فــي الدورة من عدمه.