﻿عبدالأمير في “الانفرادي”

﻿جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 18 January 2017 - 00:00 am

طــلب السويســـري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العراقي سعد عبد الأمير، الذي تعاقدت معه الإدارة خلال الفترة الشتوية قادمًا من نادي القادسية، إجراء حصة تدريبية بمفرده أمس الثلاثاء.

وأطلع جروس اللاعب عبد الأميــر على كافـــة المهام المطلوبة منه، خلال اجتماع ضم الاثنين قبل بدء التدريب.

إلى ذلك، وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر أمس إلى مدينة جدة، بعد أن أنهى الفريق المعسكر الخارجي في دبي استعدادًا لبقية منافسات الموسم.

ويواجه الأهلــي نظيره الشعلة على ملعب مدينة الملك عبـدالله الرياضيــة بجدة بعد غد الجمعة، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.