شرف الحريري يغلق 3 ملفات نصراوية لدى “فيفا”

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 18 January 2017 - 00:00 am

أغلق شرف الحريري رجل الأعمال المعروف، وعضو شرف نادي النصر، ثلاثة ملفات شكاوى لناديه كانت قد حولت إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفق مصادر خاصة، قدم الحريري ما يقارب ستة ملايين لإغلاق ملفات شكاوى اللاعبين: الأوزبكي شوكت (مليون و380 ألفًا)، والأكوادوري أرماندو ويلا (مليون و500 ألف)، والبرازيلي إلتون برنداو (ثلاثة ملايين و350 ألفًا).

وكانت لجنة اللاعبين في "فيفا"، قد أثبتت مستحقات اللاعبين الثلاثة، وخاطبت النصر فيها قبل أن تحيلها قبل فترة قصيرة إلى لجنة الانضباط في "فيفا"؛ لإصدار عقوبات في حق النادي السعودي، تبدأ من مهلة للسداد، ثم الإنذار، وتاليًا حسم النقاط، وأخيرًا الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

ووفق مصادر مطلعة، كانت الأحكام مرجحة للصدور عن لجنة الانضباط الدولية خلال مارس المقبل، ما لم يسدد النصر؛ وهو ما دعا عضو الشرف إلى تقديم المبلغ وإغلاق الملفات الثلاثة نهائيًّا.

وطبقًا لمتابعات "الرياضية"، تبقى للنصر قضية واحدة آنية أمام "فيفا"، وهي شكوى البرازيلي هرناني وناديه فلامنجو، وهي التي لم يصدر فيها حكم بعد، إذ قدم فيها النادي السعودي دفوعًا قانونية ما زالت لجنة أوضاع اللاعبين تنظر فيها، ولم تحلها بعد بالحكم إلى لجنة الانضباط.

يذكر أن رجل الأعمال شرف الحريري، واحد من أبرز أعضاء شرف النصر الداعمين، وقدم منذ انضمامه لهيئة الشرف الصفراء ما يزيد على ثلاثين مليون ريال.