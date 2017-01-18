48 ساعة تحدد مصير الظفيري

الدمام ـ حماد الدوسري | Wednesday, 18 January 2017 - 00:00 am

طلبت إدارة القادسية الكويتي من نظيرتها في القادسية السعودي مهلة 48 ساعة للرد على العرض المرسل بشأن كسب خدمات اللاعب أحمد الظفيري.

أعاد القادسية مخاطبة النادي الكويتي أمس الثلاثاء، بعد أن اجتمعت الإدارة القدساوية مع اللاعب في الخبر، الذي استغل الراحة الممنوحة له بعد خسارة نهائي كأس ولي عهد الكويت، وحضر للتفاوض مع النادي الشرقي.

يذكر أن اللاعب غرد في حسابه في موقع التواصل"تويتر"، مبديًا استغرابه من مماطلة ناديه في الرد على عرض القادسية السعودي، مبينًا أنه يرغب في الاحتراف الخارجي. وقال: "لن أفوت الفرصة وسأحضر بنفسي للخبر لحسم انتقالي".