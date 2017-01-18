العويس يطلب 10 ملايين

الرياض ـ علي الحدادي | Wednesday, 18 January 2017 - 00:00 am

وضع الدولي محمد العويس حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، 10 ملايين ريال "نقدًا"؛ شرطًا أساسيًّا مقابل الحصول على خدماته.

وأكـدت لـ"الرياضيـــة" مصادر أن العويس متمسك بتحقيق شرطه، على أن يكــون ذلك بـ"شيك" مصدق.

وتشير المصادر إلى أن الحارس لا يرغب في التوقيع بناءً على وعود من أعضاء شرف أو إدارة نادٍ. ويريد العويس أن يحسم أموره المالية بصورة واضحة.

وكان الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، طلب من العويس ضرورة حسم عقده من أجل اللعب مع "الأخضر"، عقب أن كان بعيدًا عن المشاركة مع ناديه منذ أشهر عدة.

وكانت إدارة نادي الشباب قد أغلقت ملف التجديد مع الحارس الدولي بعد المبالغة في مطالبه المادية، ورفضه العرض المقدم للتجديد؛ ما جعل الجهاز الفني في نادي الشباب يحيله إلى التدريبات الانفرادية.

وتردد في الأوساط الرياضية مؤخرًا أن ناديي الهلال والأهلي دخلا في مفاوضات مع العويس في الآونة الأخيرة، ولكنها لم تحسم بعد.