الخريبين وقع.. والعين ينافس الاتحاد على الشمراني

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 18 January 2017 - 00:00 am

اشترط الاتحاديون حصول الدولي ناصر الشمراني على مخالصة من ناديه الهلال قبل انهاء إجراءات قيده "هاويا" في كشوفات النادي التسعيني خلال مرحلة الانتقالات التي تنتهـــي في 31 ينايــر الجاري، وفق مصــــادر خاصة بـ"الرياضية".

وكــان الأرجنتينـــي رامون دياز مدرب الفريق الأزرق، أبلغ الإدارة عدم حاجته إلى المهاجم الشمراني حاليًا.

وعاد الشمراني أمس لدائرة الاهتمام في نادي العين الإماراتي، عقب صرفه النظر عن التعاقد مع العاجي يانيك بولي، مهاجم إنجي ماخاتشكالا الروسي، إثر مبالغة الأخير في قيمة الصفقة.

وأمـــــام ذلك، أكــــد لـ"الرياضية" عبدالله شرف الدين المفاوض الاتحادي، أنهم سيفتحون باب المحادثات مع الهلال بمعزل عن اللاعب، متى ما أرادوا الحصول على خدمات الشمراني.

وأوضح شرف الدين قائلاً: "الشمراني مرتبط بعقد مع ناديه وتبقى له سنة ونصف، وبالتالي ملزمون بدفع قيمة المتبقي من المدة للهلال".

وتابع شرف الدين: "إذا جلب الشمراني ورقة مخالصته؛ فستقوم الإدارة باتباع الأسلوب الجديد الذي يكفل حقوق ناديها، كما فعلت مع ربيع سفياني القادم من النصر، والذي وقع مؤخراً لستة أشهر؛ حتى يثبت وجوده بالفريق ويكون قابلاً للتجديد الموسم المقبل".

وعلى الطرف الآخر، وقعت إدارة نادي الهلال رسمياً مع المحترف السوري عمر الخريبين بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر قادماً من الظفرة الإماراتي.