أخضر اليد يسقط في رابع مواجهات المونديال أمام المجر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 17:43 pm

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم الأربعاء رابع مواجهاته في مونديال اليد المقام حالياً في فرنسا، أمام منتخب المجر بنتيجة 37 / 24.



وحسم المنتخب المجري تأهله إلى الدور الثاني (دور الـ16) من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة بفرنسا، بعدما تغلب على نظيره السعودي اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.





ورفع المنتخب المجري رصيده بذلك إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف ألمانيا وكرواتيا، بينما مني المنتخب السعودي بالهزيمة الرابعة له ليظل قابعاً في المركز السادس والأخير بدون نقاط.



وسيواجه أخضر اليد نظيره المنتخب التشيلي يوم الجمعة المقبل 20 يناير في ختام مباريات المجموعة.