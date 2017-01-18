الفيصلي ينهي إجراءات التوقيع مع إيغور روسي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 13:14 pm

أتمت إدارة نادي الفيصلي اليوم الأربعاء إجراءات التوقيع مع اللاعب البرازيلي إيغور روسي 27 سنة، وذلك بعد أن تجاوز الفحوصات الطبية التي أجريت له صباح اليوم.



ويلعب اللاعب إيغور روسي في خط الدفاع وقد مثل أندية انترناسيونال البرازيلي ونادي ماريتيمو البرتغالي في الدوري البرتغالي الممتاز، وقد كان أخر فريق لعب معه نادي هارتس الإسكتلندي في الدوري الإسكتلندي الممتاز .



وتم توقيع العقد في مقر النادي بمدينة حرمة بحضور فهد المدلج رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي.