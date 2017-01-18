العدالة والاتفاق يتأهلان إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 18:34 pm

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لدور الـ16، بعد تغلبه على مضيفه ضمك في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بنتيجة 2-0، سجلت عن طريق محمد كوفي عند الدقيقة 32، ومحمد كنو عند الدقيقة 66.



فيما صعد فريق العدالة في ذات الدور بعد تغلبه على ضيفه الباطن 3/2، في لقاء أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.



افتتح التسجيل أولا المضيف عن طريق اللاعب جهاد الزويد عند الدقيقة 9، وقبل نهاية المباراة تمكن الباطن من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب عبدالمجيد عبيد عند الدقيقة 33، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



ومع بداية الشوط الثاني تمكن العدالة من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني عن طريق اللاعب جهاد الزويد عند الدقيقة 47، وبعدها بدقائق تمكن الباطن من التعادل عن طريق اللاعب خالد الدخيل عند الدقيقة 53، وعند الدقيقة 70 أحرز لاعب العدالة أحمد جابر الهدف الثالث لفريقه.