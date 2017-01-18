القحطاني يُنقذ الهلال من فخ القيصومة

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 20:11 pm

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزاً ثميناً على ضيفه فريق القيصومة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض( الملز) ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وافتتح الضيف التسجل أولاً قبل نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب بابا ديبو، فيما سجل الهلال هدف التعادل اللاعب سالم الدوسري عند الدقيقة 66، فيما تمكن قائد الهلال ياسر القحطاني من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز عند الدقيقة 77.



يشار إلى أن الهلال سيلاقي يوم الإثنين المقبل في دور الـ 16 الفائز من مباراة أحد والوحدة.