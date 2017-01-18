ناصر الشمراني: سعيد بارتداء قميص "الزعيم"

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 20:36 pm

أعرب ناصر الشمراني، مهاجم العين الإماراتي والمنتخب السعودي، عن سعادته بارتداء قميص الفريق الإماراتي، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي لاعب في العين لا يملك سقفاً لطموحاته.



وقال الشمراني في تصريحات نقلها حساب العين على "تويتر": عندما يرتبط اسم أي لاعب كرة قدم بنادي العين يجب أن لا يضع سقفاً لطموحاته، وأي لاعب في آسيا يتمنى ارتداء قميص "الزعيم".



وزاد أفضل لاعبي آسيا 2014: أتطلع إلى المساهمة في تحقيق النتائج القوية مع زملائي الذين أعرفهم جيداً، وأتمنى كذلك تسجيل الأهداف والاستفادة من وجود أفضل لاعب في آسيا "عموري" وكوكبة النجوم الموجودة في العين.