الخماسي الدولي يدعمون النصر أمام الفيحاء

الرياض - الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 21:03 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم الأربعاء تدريباً له على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله )، استعداد للقاء المقبل أمام الفيحاء يوم السبت المقبل على ملعب الامير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن دور الـ ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



بدأ باجتماع زوران ماميتش المدير الفني للفريق مع اللاعبين رحب في بدايته بانضمام لاعبي المنتخب للتدريبات، تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة طبق بعدها اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية التي تعتمد على اللعب في المساحات الضيقة والتسديد من خارج منطقة الجزاء واختتم التدريب بمناورة كروية على كامل الملعب.



فيما واصل عبدالعزيز الجبرين تدريباته التأهيلية بالجري الخفيف مع استخدام للكرة و الحواجز، وبعد نهاية التدريب حضر الجهاز الإداري والفني واللاعبين احتفالية اقامها مدرب الحراس لمناسبة خاصة به.