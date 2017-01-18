الجابون تتعادل مع بوركينا فاسو بالمجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا

| Wednesday, 18 January 2017 - 21:08 pm

تعادلت الغابون المضيفة مع بوركينا فاسو 1-1، الأربعاء في ليبرفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس الأمم الأفريقية الـ31 لكرة القدم.

وسجل بيار إيميريك أوباميانغ (38 من ركلة جزاء) هدف الغابون، وسجل بريجيدوس ناكولما (23) هدف بوركينا.

ويعتبر هذا التعادل الثالث في أول ثلاث مباريات في المجموعة بعد تعادل الغابون التي تستضيف البطولة مع غينيا بيساو المشاركة لأول مرة في النهائيات، والكاميرون مع بوركينا فاسو بنتيجة واحدة 1-1.

والتعادل هو الثاني بين المنتخبين في الأمم الأفريقية مقابل 3 انتصارات للغابون وخسارة.



وتدخلت العارضة ضد تسديدة دينيس بوانغا التي ارتدت أمام خط المرمى وتابعها أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني وأفضل لاعب في أفريقيا عام 2015 خفيفة سيطر عليها الحارس البوركينابي هيرفيه كواكو كوفي (7).

وسجل بريجيدوس ناكولما، بديل جوناثان بترويبا الذي تعرض للإصابة في وقت مبكر (11)، هدف السبق لبوركينا فاسو مستغلاً خطأ دفاعي في وسط الملعب بعد مناولة طويلة من منطقته الدفاعية، ثم هرب من مدافعين اثنين وواجه الحارس ديدييه اوفونا قبل أن يدحرج الكرة من بين اللاعبين الثلاثة في المرمى الخالي (23).

وأبقى النجم الغابوني أوباميانغ على أمل بلاده بالتأهل رغم صعوبة الموقف أمام الكاميرون في الجولة الأخيرة يوم الأحد، وذلك عندما أدرك التعادل من ركلة جزاء (38)، مسجلا هدفه الثاني في البطولة.

وجاء التعادل بنفس السيناريو من كرة عالية طويلة كسر أوباميانغ التسلل على إثرها عند دائرة وسط الملعب وانطلق كالسهم بعدما فشل أحد المدافعين في قطعها فارتمى الحارس كوفي على قدميه واسقطه في المنطقة المحرمة.

وفي الشوط الثاني، سنحت فرصتان لبوركينا عبر البديل برتران تراوريه (58) وبانو دياوارا (60) نجح الحارس الغابوني في إبعاد خطرهما.

وفوت أوباميانغ فرصة حسم النتيجة بتسديدة من مشارف المنطقة علت العارضة بقليل (78)، تلاه بوانغا بتسديدة من مسافة قريبة ارتدت من قدم الحارس (81)، وثالثة من رأس سيرج جونيور نغوالي (89).