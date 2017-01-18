الرائد يتعادل مع بونيودكور الأوزبكي

الشارقة - الرياضية | Wednesday, 18 January 2017 - 21:34 pm

اختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الرائد معسكره الذي أقيم بمدينة الشارقة الإماراتية واستمر مدة 9 أيام، وخاض الفريق مواجهته الودية الأخيرة مساء اليوم الأربعاء أمام بونيودكور الأوزبكي وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.





وقف من خلالها ناصيف البياوي المدير الفني للفريق على جاهزية الفريق من الناحيتين الفنية والبدينة، وتجهيز كافة العناصر قبل انطلاق الاستحقاقات القادمة.





ومن المقرر وصول بعثة الفريق يوم غد الخميس إلى مطار الأمير نايف بالقصيم عند الساعة 5 مساء، على أن يجري الفريق مران استرجاعي على ملعب النادي فور وصوله.