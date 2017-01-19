3 عالميين يشاركون في جولف أبوظبي

أبوظبي ـ د ب | Thursday, 19 January 2017 - 00:00 am

أعلن نجوم الجولف العالميون التحدي، قبل ساعات من الانطلاقة الحقيقية لموسم بطولات الجولة الأوروبية لمحترفي الجولف، من خلال النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي (إتش إس بي سي) للجولف بمشاركة 126 لاعبا، حيث تحدث ثلاثة من اللاعبين الكبار في البطولة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكشف الأمريكي داستن جونسون والسويدي هنريك ستنسون والإنجليزي ماثيو فيتزباترك عن اكتمال جاهزيتهم للمنافسة على حمل كأس الصقر المجنح.

وأعرب داستن جونسون عن سعادته للمشاركة في البطولة لأول مرة في أبوظبي، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار المشاركة كان سهلاً للغاية، بعدما سمع عنها الكثير من زملائه الآخرين.

وأشاد جونسون، الذي يشتهر بضرباته الطويلة بأرضية الملعب بعد التدريب على الحفر التسع الأولى، موضحاً أن تصميم الملعب يلائم أسلوبه في اللعب، وأن ما عليه هو اللعب بطريقته الخاصة، مشيراً إلى أن الضربات الطويلة ستكون مفتاح الفوز في البطولة.

وأكد هنريك ستنسون ازدياد صعوبة الملعب عاما بعد عام، مشيرا إلى جهوزيته للمنافسة على لقب البطولة وسعادته بمستوى أدائه الحالي، على الرغم من عدم التدريب بشكل قوي مؤخراً، إلا أنه يأمل أن يحافظ على الزخم الذي تمتع به نهاية الموسم الماضي، والذي ساعد على حصوله على جائزة أفضل رياضي في بلاده للعام ضمن فئة الرجال في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أما اللاعب الإنجليزي ماثيو فيتزباترك، فقد توقع مستقبلاً مبهراً للبطولة، معتقداً أن قائمة اللاعبين المشاركين هذا العام التي تضم العديد من الأسماء الشابة، أمثال دستن جونسون وريكي فاولر، من شأنها أن تُلهم العديد من الصغار والأجيال المقبلة على ممارسة هذه الرياضة.

وقال "إن تطوير لعبة الجولف في أبوظبي هو مجال تركيز رئيسي بالنسبة لمجلس أبوظبي الرياضي وبنك إتش إس بي سي، حيث يمكن للصغار الالتحاق ببرنامج صقور المستقبل الذي يركز على أساسيات لعبة الجولف المتمثلة في ضرب الكرات بمختلف أنواعها".