ورشة الأنظمة تناقش عمل المرحلة المقبلة

الرياض ـ واس | Thursday, 19 January 2017 - 00:00 am

بحضور الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أقيمت أمس ورشة عمل خاصة بمشروع تطوير وتحديث الأنظمة واللوائح في الهيئة العامة للرياضة في مدينة الرياض.

وناقشت الورشة التي حضرها عدد من قيادات الهيئة العامة للرياضة، في مقدمتهم الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأنظمة واللوائح التي يجري العمل على تطويرها وتحديثها ومراجعتها وفقاً لما تتطلبه المرحلة المقبلة في ظل الإطار المحدد للعلاقة بين الهيئة واللجنة الأولمبية والاتحادات، بما يتوافق مع الترتيبات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء التي أعلن عنها مؤخرا، والدور المستقبلي للهيئة العامة وآليات ونطاقات العمل والإجراءات المالية والإدارية في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، اعتمد الأمير عبدالله بن مساعد أعضاء مجلس إدارة نادي عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، الذي فاز مؤخراً بانتخابات الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في الـ 29 من ذي القعدة الماضي.

وجاء تشكيل مجلس نادي عرعر برئاسة ثامر بن سودي العنزي، وجدعان العنزي نائبا له، وخالد العنزي أمينا عاما، وأحمد بن قنيطر العنزي أمينا للصندوق، وعضوية كل من: يوسف بن مدشر العنزي، وحافظ بن ملهي الرويلي، وعادل بن سلامة العنزي، وبندر بن عقلا الخمعلي، وعبدالإله بن الأملح العنزي.