الصالات تودع السقا وترحب بالمقرن

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 19 January 2017 - 00:00 am

ودع منسوبو المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات الدكتور صلاح السقا عضو الاتحاد السعودي ورئيس لجنة ألعاب كرة القدم المشرف العام على كرة قدم الصالات بحفل مبسط، بمناسبة انتهاء ارتباطه بكرة قدم الصالات السعودية، بعد سنوات جميلة قضاها في خدمة الرياضة السعودية، ومساهمته الكبيرة في إقامة دوري رسمي لكرة قدم الصالات، كما رحبوا بالدكتور خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات، وقاموا بتكريمه بمناسبة تكليفه مسؤولاً عن لعبة كرة قدم الصالات السعودية.. وفِي ختام الحفل تم توزيع الهدايا وتقطيع التورتة والتقاط الصور التذكارية.