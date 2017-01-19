ضاعف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأنصار من استعداداته قبل مباراته المقبلة أمام منافسه التقليدي أحد يوم الجمعه المقبل في صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة ضمن الدوري الممتاز للسلة، ويحتل الأنصار الم