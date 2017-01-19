العمري يتوج أبطال الدفاع المدني
جازان ـ واس | Thursday, 19 January 2017 - 00:00 am
اختتمت أمس البطولة الرياضية لكرة القدم التي نظمتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالصالة المغطاة بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن محمد العمري.
وشهدت البطولة التي استمرت ثلاثة أسابيع مشاركة ثمانية فرق تمثل المديرية وإدارات الدفاع المدني بمحافظات منطقة جازان، حيث سلّم اللواء العمري عقب المباراة الختامية الكأس والميداليات للفرق الفائزة والجوائز للاعبين المميزين، فيما جرى تكريم مكتب الهيئة العامة للرياضة لاستضافتهم نهائي البطولة.