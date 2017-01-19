المرزوق: سلة الطرف تسير نحو الأفضل

الأحساء-عادل الدحيلان | Thursday, 19 January 2017 - 00:00 am

أكد سالم المرزوق المشرف العام لكرة السلة بنادي الطرف أنهم راضون عن المستويات والنتائج التي يقدمها الفريق الأول للعبة بدوري أندية الدرجة الأولى، وقال:"الفريق يسير حسب ما هو مخطط وفي الطريق الصحيح، ولعل نتائجه الإيجابية ومستوياته المميزة دليل على أنه يمضي قدماً في الدوري، خصوصا بعد التعاقد مع المحترف الأمريكي أرون إبرام.

وقدم المرزوق شكره لإدارة النادي برئاسة سامي الدهام على دعمها الفريق بشكل مستمر واعدا بتحقيق الطموحات المشتركة".

وأضاف: "نسعى دائماً لتميز الفريق، والكل.. ابتداءً من المدرب ومروراً باللاعبين وانتهاء بالجهاز الإداري يعملون من أجل ذلك، والحمد لله الأمور تسير في الطريق الصحيح، وأقدم دعوة مفتوحة لجماهير نادي الطرف للوقوف بجانب الفريق أكثر من أي وقت مضى من أجل تحقيق ما يصبون إليه".