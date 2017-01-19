العويس.. يرتدي قميص الأهلي

جدة ـ أحمد اللوقان - الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 19 January 2017 - 00:00 am

حسم النادي الأهلي صفقة الدولي محمد العويس حارس فريق الشباب الأول لكرة القدم مقابل 6 ملايين ريال عن العام الواحد كما تشير مصادر قريبة من النادي لـ"الرياضية".

وكان العويس قد أغلق كافة سبل التواصل معه وهواتفه النقالة، في الوقت الذي يبحث عنه العديد من صناع القرار في الأندية المحلية من أجل مفاوضته للتوقيع معه.

وبرز على السطح ناديا الهلال والأهلي اللذان يعدان الأكثر جدية في طلب التعاقد مع العويس.

وبحسب مصادر قريبة من اللاعب أوضحت لـ"الرياضية" أن العويس سافر خارج المملكة بعد الفراغ من معسكر المنتخب الأول الذي اختتم الأسبوع الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي والمدرج ضمن استعدادات الأخضر لخوض ما تبقى من مباريات في التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال العالم 2018 في روسيا.

وتشير المصادر نفسها إلى أن العويس يرغب في قضاء إجازة خاصة بعيدة عن الملاعب والمفاوضات مع الأندية، إذ شهدت الفترة الماضية الكثير من الشد والمد بين الحارس الدولي والأندية التي تفاوضه إلى جانب ناديه الشباب الذي يرغب في التجديد معه قبل ان يحسم قرار إنتقاله إلى النادي الأهلي.

ولم يحدد العويس وقت عودته من سفره وهو الذي تغيب عن تدريبات فريقه الشباب، حيث لم ينتظم في التدريبات منذ عودته من معسكر المنتخب الأول.

وفي الجانب الهلالي، رفع المفاوض مع وكيل أعمال العويس مبلغ التعاقد إلى 6 ملايين ريال في العام الواحد في عقد يمتد إلى أربعة أعوام، ولكن العويس لم يرد على الموافقة من عدمها، حيث لا يزال مغلقا "جواله"، وكان قبل ذلك اشترط الحصول على مبلغ 10 ملايين ريال "نقدا" أو بشيك مصدق قبل توقيع العقد، ورفض فكرة الحصول على الشيكات الآجلة أو الوعود. وهو ما وفره الأهلاويون وينتظر ان يتم الإعلان عن الصفقة خلال اليومين المقبلين.