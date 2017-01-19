خريبين ينضم إلى الهلال خلال 48 ساعة

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Thursday, 19 January 2017 - 00:00 am

ينتظـر أن يصــل الريــــاض السوري عمر خريبين المحترف الجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة، للانضمام لتدريبات الفريق بمجرد الانتهاء من إجراءات تأشيرة دخـول الأراضي السعودية، بعد توقيعـه علـى عقـد احترافــي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحــت مصـــــــادر لـ"الرياضية" أن عقــد خريبـين قابل للتمديد لموسم جديد بحسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة نادي الهلال ونادي الظفرة واللاعب، ولم تكشف المصادر عن المبلغ المالي لصفقة انتقال اللاعب السوري.

وأعلن نادي الهلال تكفل الأمير ماجد بن عبدالله عضو شرف النادي بقيمة الصفقة.



مؤتمر

إلى ذلك، ستقدم الإدارة الهلالية اللاعب خريبين في مؤتمر صحفي موسع بمركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي، للحديث عن كافة الأمور المتعلقة بانضمامه للفريق الأزرق والإجابة كافة استفسارات الصحفيين.

وكان خريبين وقع لمصلحة الهلال لستة أشهر بنظام الإعارة

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حوالة

من جهة ثانية، ينتظر أن تسلم الإدارة الهلالية الحوالات البنكية للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة، ليتمكن النادي من تسجيل اللاعبين الجدد.

وتسعى إدارة الهلال إلى تسليم اللاعبين حتى نوفمبر الماضي، لتقديم صورة من الحوالات إلى لجنة الاحتراف، ولا تزال الإدارة الهلالية تنتظر الدعم المالي من قبل أعضاء الشرف بعد الاجتماع الشرفي الأخير الذي عقد مساء الإثنين الماضي.