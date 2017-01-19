اليوم.. الشمراني يقود العين أمام الإمارات

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 19 January 2017 - 00:00 am

استدعى الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لنادي العين، الدولي ناصر الشمراني المنضم أمس الأربعاء إلى نادي العين قادما من نادي الهلال، للدخول لقائمة المعسكر استعداداً للقاء الإمارات اليوم الخميس ضمن دوري الخليج العربي لكرة القدم.. بعد توقيعه مباشرة، حيث شارك الشمراني في الحصة التدريبية وأبدى جاهزيته الفنية للقاء.

من جانبه، أعرب الشمراني عن بالغ فخره واعتزازه بالانضمام إلى أحد أفضل الأندية الآسيوية على حد وصفه، مقدما في الوقت نفسه شكره إلى إدارة نادي العين والمدير الفني زلاتكو على الثقة التي وضعاها فيه.

وقال الشمراني في حديثه إلى "الرياضية": "سأعمل على إظهار أفضل ما لدي من أجل تحقيق أهداف النادي وإسعاد "الأمة العيناوية".

وشكر الشمراني إدارة نادي الهلال لإتاحة الفرصة له بالانضمام إلى فريق العين، كما شكر جماهير ناديه السابق على دعمهم له.

وعن طموحاته مع فريقه الجديد، قال: "عندما يرتبط اسم لاعب كرة القدم بالعين يجب ألا يضع سقفاً لطموحاته، وأي لاعب بالقارة يتمنى ارتداء قميص هذا الفريق الذي كان قريباً من تحقيق إنجاز قاري، وطموحي مع العين إحراز إنجازات محلية والبطولة الآسيوية 2017".

وأضاف: "أتطلع إلى المساهمة في تحقيق النتائج القوية مع زملائي اللاعبين الذين أعرفهم جميعاً الأساسيين وغير الأساسيين، وأتمنى التوفيق في إحراز الأهداف الحاسمة، خصوصاً في ظل وجود أفضل لاعب آسيوي وأفضل صانع ألعاب على مستوى القارة عمر عبدالرحمن "عموري" وكوكبة من نجوم كرة القدم بصفوف الفريق، وإسعاد الجماهير العيناوية.



إعارة

وكان العين قد تعاقد مع الدولي الشمراني "33 عاماً" لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، حيث كان الشمراني ضمن الخيارات التي وضعها الكرواتي زلاتكو لتعزيز قوة فريقه الهجومية خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وتجددت المفاوضات مع اللاعب وناديه الهلال بعد صرف النادي النظر عن التعاقد مع العاجي بولي يانيك.

ووصل الشمراني فجر أمس الأربعاء إلى العين قادماً من الرياض، وخضع إلى الفحوص الطبية قبل مباشرة الإجراءات الخاصة بانضمامه إلى صفوف العين رسمياً، وتم توقيع العقد بحضور محمد عبيد "حماد" مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، والكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني للعين، وعبدالرحمن الخنين وكيل اللاعب.



زالاتكو

من ناحيته، أعرب الكرواتي زلاتكو داليتش عن سعادته بتعاقد نادي العين مع الشمراني، مؤكداً أنه أحد أفضل مهاجمي القارة الآسيوية، ويتمنى أن ينسجم اللاعب سريعاً مع أسلوب فريقه، ليخوض مع "الزعيم" تحدياته الكبيرة على الصعيدين المحلي والقاري خلال النصف الثاني من الموسم الكروي الحالي.

وقال زالاتكو في تعليقه على سؤال حول إمكانية الدفع باللاعب في مباراة الفريق المقررة اليوم أمام الإمارات: "المساحة الزمنية قصيرة في الوقت الراهن، ولكنني سأقف على مدى جاهزية اللاعب للمشاركة خلال المباراة".

وأضاف "نحن في حاجة إلى مهاجم لأننا افتقدنا إلى اللمسة الأخيرة في عدة مباريات مهمة، ولم نحقق الفوز في المباراة الماضية بسبب عدم الفعالية الحقيقية لخط هجوم الفريق، لذلك لابد من وجود مهاجم قادر على ترجمة الفرص إلى إهداف".



سعادة

من جهته، قال محمد عبيد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين: "يسرنا أن نرحب بأحد أفضل هدافي الدوري السعودي وهو ناصر الشمراني، ونثق في مقدرته على صناعة الفرق والمساهمة مع إخوانه بالفريق في تحقيق الأهداف المرجوة على الصعيدين المحلي والقاري خلال الموسم الكروي الحالي".