مدافع غانا يودع الجابون لبدء العلاج في ألمانيا

بور جونتي - (د ب أ) | Thursday, 19 January 2017 - 13:36 pm

أكد نادي شالكه الألماني لكرة القدم أن مدافعه الغاني عبد الرحمن بابا سيغيب عن صفوف الفريق لبعض الوقت بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الغاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون.



ويترقب شالكه وصول اللاعب إلى مدينة جيلسنكيرشن الألمانية اليوم الخميس لتوقيع الفحص الطبي عليه ومعرفة حجم الإصابة والمدة التي يستغرقها علاج وتأهيل اللاعب.



وكان بابا أصيب في غضروف الركبة خلال مباراة فريقه أمام أوغندا أمس الأول الثلاثاء في بداية مشوار المنتخب الغاني (النجوم السوداء) في البطولة.



وسافر اللاعب بصحبة طبيب المنتخب الغاني من بور جونتي ، التي تقام فيها مباريات الفريق ، إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل من أجل إجراء أشعة على موقع الإصابة لتعذر إجراء الأشعة في بور جونتي.



وأكدت الأشعة صعوبة استمرار بابا 22/ عاما/ في مباريات البطولة مما دفع شالكه إلى استدعائه للعودة إلى ألمانيا من أجل بدء مرحلة العلاج.