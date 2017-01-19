دياز يعتمد على الحافظ أمام الوحدة

Nawaf ALSHAALAN | Thursday, 19 January 2017 - 15:08 pm

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الخميس تدريباته؛ بعد تغلبه مساء أمس على نظيره القيصومة، بهدفين لهدف، ضمن الدور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الأمس مرانًا استرجاعيًا، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا، تركّز على الجوانب الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني -في بدايته- عددًا من التدريبات اللياقية والبدنية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز مناورة على ربع مساحة الملعب.



وشارك اللاعب عبدالله الحافظ صباح اليوم بتدريبات الفريق الجماعية والمناورة التي فرضها المدير الفني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى برنامجه اللياقي، وسيعتمد الأرجنتيني دياز على الحافظ في مباراة الوحدة المقبلة يوم الإثنين المقبل.



على ذات الصعيد، يواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم غد الجمعة وذلك على الملعب الرئيس في مقر نادي الهلال.