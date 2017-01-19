الكونغو تبحث عن التأهل المبكر وشعار الأفيال لا بديل عن الفوز

أوييم - د ب أ | Thursday, 19 January 2017 - 15:44 pm

يتطلع منتخب كوت ديفوار لتصحيح مسار حملة الدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم حينما يواجه الكونغو الديمقراطية غداً الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة القارية التي تستضيفها الجابون.





وبعد التعادل السلبي المخيب للآمال أمام توجو في الجولة الأولى أصبح لا يوجد أمام منتخب الأفيال سوى الفوز في الجولة الثانية إذا أراد أن يواصل مشواره في البطولة، وفي المقابل فإن منتخب الكونغو لن يكون بالخصم الهين خاصة بعدما نجح في الفوز على المغرب بهدف نظيف في الجولة الأولى.





وانتقد ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار أداء فريقه أمام توجو ووصف فريقه بأنه "النسخة الباهتة" للفريق الفائز بلقب النسخة الماضية من البطولة.





وظهر منتخب كوت ديفوار دون أنياب حقيقية أمام توجو وبدى عاجزاً في خط الهجوم، في انتكاسة واضحة للفريق الذي نال إعجاب الجميع قبل عامين فقط في غينيا الاستوائية.





وقد يقتنص منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقة العبور إلى دور الثمانية إذا فاز على الأفيال غداً.





ولكن رغم الفوز في الجولة الأولى على المغرب لم يقدم المنتخب الكونغولي الأداء المتوقع، ويحتاج الفريق إلى الظهور بشكل مغاير تماماً غداً إذا أراد أن يخرج بنتيجة جيدة من مواجهة الأفيال.





المواجهة ستكون تكرارا لسيناريو لقاء الفريقين في المربع الذهبي لنسخة 2015 من البطولة القارية عندما فازت كوت ديفوار 1/3.





والتقى الفريقان عشر مرات من قبل لكن هناك أربع مواجهات فقط جمعت بينهما في كأس الأمم الأفريقية حيث فازت كوت ديفوار مرتين مقابل انتصار وحيد للكونغو الديمقراطية وحسم التعادل مواجهة أخرى بينهما.





وتوج الأفيال بلقب البطولة الأفريقية عام 1992 بالسنغال بينما فاز بالمركز الثاني في بطولة 2006 بمصر بعد الهزيمة أمام أصحاب الأرض بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية للبطولة كما خسر النهائي في 2012 أمام المنتخب الزامبي ثم استعاد اللقب الغالي في نسخة 2015 بغينيا الاستوائية.





أما أفضل المراكز التي احتلها الفريق في البطولات الأخرى فكانت المركز الثالث في بطولات 1965 و1968 و1986 و1994 والمركز الرابع في بطولتي 1970 و2008 فيما خرج من دور الثمانية عامي 1998 و2010 و2013.





وخرج المنتخب الإيفواري من الدور الأول ثماني مرات أعوام 1974 و1980 و1984 و1988 و1990 و1996 و2000 و2002 ولم يتأهل لباقي البطولات علما بأنه استبعد من التصفيات المؤهلة لبطولة عام 1978 .





وبذلك، فإن الفريق تأهل للمربع الذهبي في تسع من 20 بطولة شارك فيها من قبل.





وسبق لمنتخب الكونغو الفوز بلقب البطولة الأفريقية في نسختي 1968 في إثيوبيا و1974 في مصر، وعلى مدار 17 مشاركة سابقة في النهائيات حل الفريق في المركز الثالث في بطولتي 1998 و2015 والمركز الرابع في 1972 فيما كان مصيره هو الخروج من الدور الأول أو دور الثمانية في باقي المشاركات.





ويخوض المنتخب الكونغولي البطولة القارية تحت قيادة وطنية حيث يتولى تدريب الفريق المدرب فلوران إيبنجي بعد أن تحمل المسئولية أيضا في نسخة 2015، لكنه يطمح إلى إنجاز أفضل في الجابون.





ويعتمد إيبنجي على قائمة تضم عدداً من اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي وخاصة مازيمبي وعدداً من المحترفين بأوروبا خاصة في أندية الدوري الإنجليزي إضافة للمهاجمين ندومبي موبيلي وجيرمي بوكيلا المحترفين في قطر.