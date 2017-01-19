الجابر: راضي عن لاعبي الشباب رغم الخروج من الكأس

الرياض - الرياضية | Thursday, 19 January 2017 - 18:57 pm

قدم السعودي سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب اعتذاره للجماهير الشبابية بعد خروج فريقه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد فريق وج اليوم الخميس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير، وانتهى بفوز وج بهدف دون مقابل.



وبين الجابر في المؤتمر الذي تلى المباراة أنه راضً عن أداء لاعبي الشباب رغم عدم رضاه عن النتيجة التي خرج على اثرها الشباب من البطولة فاقداً أمله الأخير في المنافسة على بطولات هذا الموسم.



وأوضح الجابر أنه يتحمل كامل مسؤولية الخسارة مبرئاً ساحة لاعبيه: "أنا من يتحمل المسؤولية كاملة كوني مدرب الفريق، أما اللاعبين فأنا راضي عن أدائهم رغم عدم رضاي عن النتيجة بالتأكيد".



وأضاف الجابر: "الغيابات التي تفوق 10 لاعبين، جعلتنا نزج بلاعبين صغار، وأنا راض عن ماقدموه".



وحول استبدال اللاعب سيف الحشان بعد نزوله كبديل بعدة دقائق أوضح الجابر أنه تعرض لإصابة أجبرته على ذلك :"اللاعب تعرض لإصابة في كاحل القدم، مثله مثل الصليهم الذي تم استبداله بعد تلقيه ضربة في الظهر".