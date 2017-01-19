المالك يعرض على رئيس هيئة الرياضة مقترح رعاة لدوري الأولى والثانية

الرياض - الرياضية | Thursday, 19 January 2017 - 19:16 pm

التقى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة اليوم الخميس المدير العام لشركة ركاء القابضة سلمان المالك، والذي اطلع رئيس الهيئة خلال الاجتماع على عرض مقترح حول خطة رعاية لدوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم من خلال شركة عالمية متخصصة يمكن من خلالها تحقيق رافداً استثمارياً مناسباً لأندية الدرجتين بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.



وأعرب الأمير عبدالله بن مساعد عن شكره وتقديره للمالك لاهتمامه وحرصه وتعاونه، مؤكداً أن المالك من المكاسب الرياضية المتميزة.



من جانبه، قدم المدير العام لشركة ركاء القابضة، شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة على ما وجده من اهتمام وحرص وتواصل يحفز كل مهتم للتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومع الأمير مثمناً الحرص والدعم الذي يجده دائما من الأمير عبدالله بن مساعد معتبراً أن خدمة الرياضة السعودية تمثل واجباً وطنياً يتعاون فيه الجميع لتحقيق مصلحة الرياضة بشكل عام والاتحاد السعودي بصفة خاصة.