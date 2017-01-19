قادري يركز على ركلات الترجيح قبل العين

الدوحة - الرياضية | Thursday, 19 January 2017 - 19:37 pm

اختتم فريق الخليج الأول لكرة القدم، اليوم الخميس معسكره الخارجي والذي أقامه في أكاديمية أسباير زون من 8 حتى 19 يناير الجاري، وتخللها مباراتين ودية مع الفتح 1/1 وشنغهاي الصيني 2/2.



وكان الفريق قد أجرى تدريبه الأخير عند الساعة التاسعة صباحاً على ملعب أسباير، والذي قاده التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق حيث واصل تركيزه على الجانب الفني تحضيراً لمواجهة العين مساء السبت المقبل في الراكة، ضمن منافسات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وبعد الإحماء أجرى الفريق تمرين كرة الطائرة بالقدم، ثم خضع اللاعبين إلى تدريب السرعات، وبعد ذلك طبق اللاعبون عدداً من الجمل الفنية، واختتم التدريب بتنفيذ ركلات الترجيح.



ثم توجه الفريق الخلجاوي عصراً إلى مطار الدوحة للمغادرة نحو مطار الملك فهد بالدمام، حيث سينتظم الفريق مساء غدٍ الجمعة على ملعب النادي بسيهات لإجراء التدريب الأخير قبل مواجهة العين.



ومن جهته فقد أكد جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج على رضاه عن معسكر الفريق الذي أقامه بدولة قطر لمدة 10 أيام، مشيراً أنه سار كما خطط له سابقاً، حيث ساعد على نجاح المعسكر احتضان منشأة أكاديمية أسباير زون العالمية لكافة الحصص التدريبية الصباحية والمسائية.



وأشاد قادري بعطاء اللاعبين في تجربتي الفتح وشنغهاي الصيني، والتي وصفهما بالمفيدتين، حيث حقق منهما أهداف عديدة كالمحافظة على رتم المباريات وتعزيز تجانس الفريق بتطبيقهم العمل الفني فضلاً على تجهيز الثلاثي الجديد الغيني فوفانا وعلي الشعلة وسلمان هزازي، الذين أبدوا جاهزية لإعطاء الإضافة للفريق خلال منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين وبقية القسم الثاني من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وشدد قادري على أهمية مواجهة فريقه مع ضيفه العين ضمن منافسات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين مطالباً بالجدية وعدم الاستهانة به، فمسابقات الكؤوس مصيرية ولاتعترف بالأسماء، وسيسعى الخليج لبلوغ أبعد مرحلة ممكنة من مسابقة الكأس مع الأخذ بالاعتبار بأن الهدف الأساسي هو البقاء وتحقيق مركز متقدم في دوري جميل.



وأوضح قادري بأن عدم انتظام علاء ريشاني وحسين الشيخ في معسكر قطر كان بسبب ظروفهما الخاصة، التي تمنعهم عن السفر وبالتالي تم المتابعة معهما عبر برنامج تدريبي خاص في النادي.