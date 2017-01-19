هدف الثانية الأخيرة يعبر بالنهضة لدور الـ 16 ويقصي نجران

الرياض - نواف الشعلان | Thursday, 19 January 2017 - 20:02 pm

أقصى فريق النهضة ضيفه فريق نجران من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الثواني الأخيرة من مباراتهما اليوم حين تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف الفوز قبل صافرة الحكم بثواني قاطعين بذلك تذكرة العبور إلى دور الستة عشر في البطولة.



وسجل النهضة هدف المباراة الوحيد بينما كانت المباراة تتجه للعب الوقت الإضافي حيث استغل فهد المالكي كرة أرسلت له من ركلة حرة ليسكنها شباك نجران هدف فوز صدم به لاعبي النهضة والذين لم يتوقعوا أن يكون خروجهم من البطولة بهذا السيناريو وفي آخر ثواني المباراة.



هذا وسيلاقي النهضة في دور الـ 16، الفائز في مباراة النصر والفيحاء التي ستلعب بعد غد السبت.