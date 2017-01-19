أخضر اليد يلتقي تشيلي بحثاً عن التأهل لأول مرة في تاريخه

الرياض - الرياضية | Thursday, 19 January 2017 - 20:42 pm

يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عن بطاقة التأهل لدور الـ16 لبطولة العالم لكرة اليد بفرنسا لأول مرة في تاريخه، عندما يواجه نظيره التشيلي عند الثانية ظهراً بتوقيت فرنسا "الرابعة عصراً بتوقيت السعودية".



ويسعى أخضر اليد للفوز بفارق 4 أهداف وخسارة بيلاروسيا من المجر التي ستقام غداً لضمان العبور لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه أو تحقيق الانتصار بأي نتيجة للدخول في المنافسة على المراكز من 17 الى 20 في المونديال.



وأنهى أخضر اليد استعداداته امس الخميس بتدريب في الصالة الرياضية بمدينة روان الفرنسية بحضور رئيس الوفد محمد المنيع وتحت إشراف المدرب "الكرواتي " نيناد , حيث تحدث المنيع للاعبين مبيناً لهم أهمية مباراة الغد لكرة اليد السعودية وأنها مرحلة تاريخية تنقل المنتخب لمستوى أعلى ثم بدأ التدريب بمحاضرة قصيرة للمدرب نيناد شرح من خلالها للاعبين نقاط القوة والضعف في المنتخب التشيلي مبيناً الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأخضر خلال مباريات البطولة واختتمته بمناورة شهدت تنافساً قوياً بين اللاعبين وهو ما يؤكد أن اللاعبون سيدخلون مباراة الغد وسط معنويات عالية ومصممين على الفوز.



وضعية تأهل المنتخب في المجموعة الثالثة

لا يزال للمنتخب السعودي الأول لكرة اليد فرصة جيدة بالتأهل للدور الثاني رغم خسارة أول ٤ مواجهات في المجوعة الثالثة والتي يتأهل منها 4 منتخبات .

للتأهل يحتاج المنتخب للتالي :



١- الفوز على تشيلي بفارق ٤ اهداف

٢- خسارة بيلاروسيا امام المجر في الجولة الأخيرة

وبذلك ستتساوى المنتخبات الثلاثة ( السعودية - بيلاروسيا - تشيلي ) بنقطتين لكل منها

وحينها يتم النظر للمواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية حيث جاءت على النحو الآتي :

تشيلي ٣٢-٢٨ بيلاروسيا

بيلاروسيا ٢٩-٢٦ السعودية

السعودية (؟) - (؟) تشيلي

حيث تحتاج السعودية لتحقيق نفس الفارق الذي حققته تشيلي امام بيلاروسيا ( ٤ أهداف ) لتحقيق المركز الرابع والتأهل للدور الثاني .