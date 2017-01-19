روبينيو يعود لتشكيلة البرازيل من أجل ضحايا شابكوينسي

رويترز - الرياضية | Thursday, 19 January 2017 - 20:48 pm

سيعود روبينيو لاعب ريال مدريد السابق لتشكيلة منتخب البرازيل لأول مرة منذ أكثر من عام، من أجل مواجهة كولومبيا في مباراة ودية سيخصص عائدها لعائلات ضحايا تحطم طائرة فريق شابكوينسي.

وسيبلغ روبينيو لاعب أتليتيكو مينيرو عامه 33 في يوم المباراة الودية، وانضم للتشكيلة إلى جانب زميله السابق في فريق سانتوس اللاعب دييجو الذي يرتبط حاليا بفلامنجو، وكذلك دودو مهاجم بالميراس.

وكتب روبينيو لاعب مانشستر سيتي السابق على تويتر عن اللقاء الذي يقام في 25 يناير في ريو دي جانيرو "اللعب مع البرازيل في يوم عيد ميلادي يمثل أكبر هدية وهو شرف عظيم".

ووافق تيتي مدرب البرازيل على عدم استدعاء اللاعبين المرتبطين بأندية أوروبية وسيذهب عائد المباراة لضحايا عائلات شابكوينسي بعد حادث تحطم طائرة في نوفمبر تشرين الثاني في كولومبيا.

وقتل أكثر من 70 شخصاً وتقريباً كل لاعبي وأفراد الجهاز الفني لفريق شابكوينسي، قبل اللعب في ضيافة أتليتيكو ناسيونال في نهائي كوبا سودامريكانا ونجى 6 أشخاص فقط من الحادث.

وقال تيتي - الذي ضم خمسة لاعبين من منتخب البرازيل الفائز بأولمبياد ريو - "إن هذه فرصة مناسبة لتقييم اللاعبين الجدد، وأكد أن النتيجة لن تشغله كثيراً.

وأضاف للصحفيين في ريو دي جانيرو "النتيجة غير مهمة، إذا كانت هناك مباراة سأخوضها دون اهتمام بالنتيجة فستكون هذه المباراة، هذه المباراة من أجل الناس".

كما اختار تيتي ضم ثنائي جريميو المكون من لوان ووالاس والحارس وإيفرتون ولوان مدافع فاسكو دا جاما.

وستقام المباراة الدولية في الملعب الأولمبي في ريو وستمثل تجربة أخيرة للبرازيل، قبل استئناف تصفيات كأس العالم واللعب في ضيافة أوروجواي في 23 مارس، ثم استضافة باراجواي بعد خمسة أيام.