التعاون يعلن إرسال حوالاته البنكية.. وشهادة سانمارتين تصل لجنة الاحتراف

بريدة - الرياضية | Thursday, 19 January 2017 - 20:53 pm

تسلم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر، وأعلن الحساب الرسمي لنادي التعاون بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم إيداع الرواتب صباح اليوم الخميس وإرسال الحوالات البنكية إلى لجنة الاحتراف ليتسنى للتعاون قيد لاعبيه الجدد.



من جهته، قدم محمد القاسم رئيس النادي الشكر لأعضاء المجلس التنفيذي وعضو الشرف الشيخ تركي آل شيخ على الدعم السخي الذي قدموه للنادي.



وعلى صعيد متصل، أعلنت لجنة الإحتراف اليوم الخميس عن استلام شهادة اللاعب الروماني لوسيان سانمارتين لصالح نادي التعاون وهو اللاعب الذي تعاقد مع التعاون قبل عدة أيام.



وعلى الصعيد الميداني اختتم الفريق التعاوني تحضيراته النهائية بقيادة الروماني جالكا المدير الفني للفريق، استعداداً لمواجهة النجوم يوم غد الجمعة في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.