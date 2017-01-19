خالد بن عبدالله يتكفل بمتأخرات الأهلي لتسجيل المولد والأمير

جدة - الرياضية | Thursday, 19 January 2017 - 21:33 pm

قدم أحمد المرزوقي رئيس مجلس إداراة النادي الأهلي شكره وتقديره في خبر بثه المركز الإعلامي بالنادي اليوم لرمز النادي الأهلي وعضو شرفه الأمير خالد بن عبدالله، على تكفله بسداد كافة المستحقات المالية المتأخرة على الفريق الأول بالنادي، التي تمكن النادي من تسجيل اللاعبين المنضمين حديثاً لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي سعيد المولد وسعد الأمير خلال فترة الانقالات الشتوية الحالية.



وبيّن المرزوقي في حديثه الذي نشره المركز الإعلامي بالنادي الأهلي أن دعم الأمير خالد بن عبدالله ليس بمستغرب: "لا خوف على الكيان الأهلاوي في ظل الدعم المستمر واللا محدود الذي يقدمه الرمز لكل الإدارات المتعاقبة على النادي طوال السنوات الماضية، واصافاً دعمه بالشيء الغير مستغرب منه".