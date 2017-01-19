الجزيرة يثأر من الوحدة بخماسية في الدوري الإماراتي

أبوظبي - الرياضية | Thursday, 19 January 2017 - 22:35 pm

ابتعد الجزيرة في الصدارة وثأر بأفضل طريقة من جاره الوحدة، بعدما هزمه 5-1 اليوم الخميس، في مباراة ديربي أبوظبي التي كانت مليئة بالأحداث في افتتاح المرحلة الـ15 من الدوري الإماراتي لكرة القدم.



وسجل علي مبخوت (14) والبرازيليان ليوناردو رودريغيز (21 و45) وإلتون الميدا (72) وسلطان برغش (88 )أهداف الجزيرة، وسجل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي (17) هدف الوحدة الوحيد.



ورفع الجزيرة رصيده إلى 35 نقطة وابتعد بفارق 4 نقاط عن العين الثاني مؤقتاً، أما الوحدة فبقي في المركز الخامس مؤقتاً وله 24 نقطة.

جاءت المباراة، التي دخلها الجزيرة بدافع الابتعاد بالصدارة والثأر من الوحدة بعد أن هزمه 6/0 في ربع نهائي مسابقة الكأس، وتأزم وضع الوحدة بعد أن قام الحكم بطرد ثلاثة لاعبين من الوحدة في أول 45 دقيقة.