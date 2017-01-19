أتلتيكو يسحق إيبار بثلاثية ويضع قدماً في المربع الذهبي لكأس إسبانيا

مدريد - (د ب أ) | Thursday, 19 January 2017 - 23:50 pm

وضع أتلتيكو مدريد قدما في المربع الذهبي لمسابقة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على إيبار اليوم الخميس في مباراة الذهاب بدور الثمانية للبطولة.

وضمن أتلتيكو بشكل كبير التأهل للمربع الذهبي بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بثلاثية نظيفة قبل مباراة الإياب على ملعب إيبار يوم الأربعاء المقبل.



وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي أنطوان جريزمان عند الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني سجل آنخل كوريا وكيفن جاميرو هدفين آخرين عند الدقيقتين 60 و68.