منتخب السنغال أول المتأهلين لدور الـ8 في كأس أمم أفريقيا

فرانسفيل - رويترز | Thursday, 19 January 2017 - 23:57 pm

بات منتخب السنغال أول المتأهلين إلى دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوزها 2/0 على زيمبابوي ضمن المجموعة الثانية اليوم الخميس.



واكتفى منتخب السنغال بتسجيل هدفين في غضون 13 دقيقة من البداية ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين في مباراتين.



وتصدر منتخب السنغال المجموعة بـ6 نقاط بفارق 3 نقاط عن تونس صاحبة المركز الثاني التي فازت 2-1 على الجزائر في وقت سابق اليوم، بينما ظلت زيمبابوي بالمركز الثالث بنقطة واحدة متفوقة بفارق الأهداف على الجزائر متذيلة الترتيب.



وافتتح ساديو ماني التسجيل بعد 10 دقائق من البداية بعد تمريرة عرضية من دياو كيتا لم يجد مهاجم ليفربول الإنجليزي أي صعوبة في وضعها في مرمى تاتيندا موكوروفا حارس زيمبابوي.



وعزز هنري سافيت النتيجة بعدها بـ3 دقائق من ركلة حرة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل موكوروفا في التصدي لها.



وتبادل لاعبو السنغال في إضاعة الفرص في الشوط الثاني الذي سيطروا عليه بشكل كبير.