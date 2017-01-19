برشلونة يكسر عقدة أنويتا بعد 10 سنوات بإسقاط سوسيداد في الكأس

مدريد - (د ب أ) | Friday, 20 January 2017 - 01:13 am

بهدف نظيف من ضربة جزاء ، قاد البرازيلي نيمار دا سيلفا فريقه برشلونة لكسر لعنة استاد "أنويتا" وتحقيق فوز ثمين 1 / صفر على مضيفه ريال سوسييداد مساء الخميس في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك أسبانيا.



ووضع أتلتيكو مدريد قدما في المربع الذهبي للمسابقة بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه إيبار.



على استاد "أنويتا" في سان سيباستيان ، انتزع نيمار فوزا غاليا لبرشلونة ليقطع الفريق شوطا كبيرا على طريق التأهل للمربع الذهبي في البطولة والاقتراب خطوة جديدة من الدفاع عن لقب الكأس.



وحقق برشلونة في هذه المباراة الفوز الأول له على هذا الملعب منذ نحو عشر سنوات حيث كان آخر فوز حققه برشلونة على هذا الملعب عندما تغلب على سوسييداد 2 / صفر بالدوري الأسباني في الخامس من أيار/مايو 2007 .



وحسم برشلونة المباراة بهدف سجله نيمار من ضربة جزاء في الدقيقة 21 ليصبح برشلونة بحاجة إلى التعادل فقط أو الفوز بأي نتيجة على ملعبه يوم الخميس المقبل في مباراة الإياب ليتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.



وضمن أتلتيكو بشكل كبير التأهل للمربع الذهبي بعدما حسم لقاء الذهاب لصالحه بثلاثية نظيفة قبل مباراة الإياب على ملعب إيبار يوم الأربعاء المقبل.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 28 .



وفي الشوط الثاني ، سجل آنخل كوريا وكيفن جاميرو هدفين آخرين في الدقيقتين 60 و68 .



وأظهرت المباراة مدى الفعالية الهجومية التي يتمتع بها أتلتيكو حيث أكد الفريق قدرته على استغلال الفرص التي سنحت له بشكل أكبر من قدرته على السيطرة على مجريات اللعب.



ودفع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو بتشكيلة هجومية تماما حيث ضم التشكيل الأساسي للفريق أنطوان جريزمان ونيكولاس جايتان وآنخل كوريا ويانيك كاراسكو.



وأسفر هذا التشكيل الهجومي عن الفوز بثلاثية نظيفة حسمت اللقاء لصالح الفريق واقتربت به خطوة هائلة من المربع الذهبي للبطولة.