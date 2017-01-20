الاتحاديون يترقبون قرار استعادة النقاط

جدة ـ ماجد هود | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

يترقب الاتحاديون بفارغ الصبر القرار النهائي في قضية حسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في بطولة دوري المحترفين.

ونفذت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم في 24 ديسمبر الماضي قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وحسمت ثلاث نقاط من فريق الاتحاد في بطولة دوري المحترفين، على خلفية نزاعه التعاقدي مع الأرجنتيني داميان أليخاندرو مانسو، والقائم منذ عام 2008.

وتكبد نادي الاتحــاد خطأ الامتناع عن ســداد المبلغ الخاص برســوم محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، والتي حكمت في قضية النزاع منتصف عام 2015.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعــة أن مطلع فبراير المقبــل سيشهد الكشف عن آخر مستجدات القضية، عندمــا يعقد الاتحاد السعودي لكرة القــدم مؤتمـراً صحفياً، يتناول فيه كافة النزاعات المنظورة للأندية السعودية في اللجان الدولية.

يشــــار إلى أن ياسر المسحل نائب رئيـــس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أجرى زيارة سريعة قبل أيام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، للاطلاع على المطالبات المرفوعة ضد الأندية السعودية لدى الإدارة القانونية المختصة بقضايا الانضباط وأوضاع اللاعبين.

ويتطلع الاتحاديون إلى أن تتكلل مساعي إدارة الرئيس حاتم باعشن بالنجاح، بعدما اجتمع الأخير برفقة ماهر عبد الفتاح محامي النادي بالإسباني خوان كرسبو محامي النادي للقضايا الخارجية، لبحث سبل نقض القرار، واستعادة النقاط المحسومة.