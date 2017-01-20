800 ألف ريال تربك الرائد

بريدة ـ محمد الحبيب | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

اقتربت إدارة نادي الرائد من تجاوز أزمة الحرمان من قيد اللاعبين المحترفين خلال فترة التسجيل الشتوية الحالية، التي تستمر حتى 31 يناير الجاري.

وتشترط لجنة الاحتراف وأوضــاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على الأندية الراغبة في التسجيل تسوية كافة القضايا الصادرة بها أحكام نهائية ضدها من غرفة فض المنازعات باتحاد الكــرة، إلى جانب تسليم الحوالات البنكية الخاصــة برواتب اللاعبين المحترفين حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وكانت إدارة الرئيس عبد العزيز التويجري أكملت يوم الإثنين الماضي عملية تسليم الحوالات البنكية الخاصة برواتب اللاعبين المحترفين حتى نوفمبر الماضي، ليتبقى أمامها إغلاق ملف مطالبات الثلاثي إبراهيم مدخلي، سلطان البيشي، ويونس العليوي، والصادر بها أحكام نهائية من غرفة فض المنازعات.

وبموجب ذلك، لن يتمكن التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الأول من الزج بالثنائي الحارس خالد شراحيلي والمدافع عبد الرحمن الشمري، خلال اللقاء أمام فريق الجبلين (درجة ثانية)، اليوم الجمعة في بريدة، ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لعدم استيفاء النادي شروط التسجيل.

وقالــــت لـ"الرياضية" مصادر رائدية مطلعة "إن إدارة النادي ستكمل يوم الأحد المقبل مطالبات اللاعبين الثلاثة، عبر تسليمهم مستحقاتهم المالية التي تقارب في مجموعها 800 ألف ريال، لتتمكن من الحصول على موافقة قيد اللاعبين المحترفين، وتكمل عملية تسجيل العناصر الجديدة، قبل مواجهة (الديربي) أمام فريق التعاون يوم الخميس المقبل في بريدة، لحساب الجولة 16 من بطولة دوري المحترفين ".

يشار إلى أن فريق الرائد يحتل المركز الثامن في سلم ترتيب بطولة دوري المحترفين برصيد 16 نقطة.