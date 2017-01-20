osn تقترب من رعاية الأولى والثانية

الرياض ـ مازن العسرج | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

يعقد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وياسر المسحل نائب الرئيس اجتماعاً بمسؤولي شبكة أوربت شوتايم (osn) الأسبوع المقبل، لدراسة عرض رعاية الشركة لبطولتي دوري الدرجتين الأولى، والثانية.

وكان مسؤولو الشركة التقوا أمس الخميس بالأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، بحضور سلمان المالك المرشح السابق لرئاسة اتحاد القدم، وعرضوا فكرة رعايتهم والبرامج المقترحة.

وأوضح لـ"الرياضية" سلمان المالك قائلاً: "وعدت خلال حملتي الانتخابية بتقديم الشركة لرعاية أنديتي الدرجتين الأولى والثانية، وما تم هو استكمال لما وعدت به والتزام كخدمة للرياضة السعودية".

وأضاف: "نحن فريق واحد ولا يعني ذلك أننا نلغي فكرتنا بل بالعكس نحن في خدمة الاتحاد الجديد بكل ما نستطيع".

ورفض المالك الكشف عن تفاصيل عقد الشراكة بين اتحاد القدم و(osn) بقوله: "هذا يخص الشركة.. هي صاحبة الحق في الإفصاح عن كل تفاصيل الرعاية والعقد الجديد في حال اتمامه بشكل كامل".