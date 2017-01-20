تدشين قناة الفروسية على اليوتيوب

الرياض - حواس العايد | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

يدشن نادي الفروسية بالرياض اليوم الجمعة قناته الخاصة على اليوتيوب التي ستنقل سباقات الخيل حية على الهواء مباشرة، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية STC الشريك الرسمي للنادي وذلك تزامناً مع كرنفال كؤوس الملوك الثاني الذي ينطلق اليوم.

وأوضح عادل بن عبدالله المزروع مدير عام نادي الفروسية أن إطلاق قناة نادي الفروسية على اليوتيوب يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية STC.

يذكر أن الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أعلن أن شركة الاتصالات السعودية شريك رسمي لنادي الفروسية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بكرنفال كؤوس الملوك الذي عقده يوم الجمعة الماضي بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بياري.