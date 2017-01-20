منتخب الدراجات يعسكر في الشارقة

الرياض - الرياضية | Friday, 20 January 2017 - 00:00 am

انطلق في إمارة الشارقـة الإماراتيه أمس معسكر المنتخب السعودي للدراجات الهوائية الذي يستمر يومين استعداداً لخوض منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي الثامنة للمضمار، التي ستقام على مضمار زايد الدولي للدراجات بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات "المستضيف" والسعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت.

وضمت قائمة المنتخب السعودي 9 دراجين هم: سلطان عسيري وعلي جساس وحسن الجمعة وأحمد البشري وعبداللـه الرشيدي وعبدالعزيز الخويتم ونزار أبوعبدالله ومصطفى الربيع ومحمد المشيخص.. تحت قيادة المدرب سالم السالم ومساعده مضحي الدوسري.